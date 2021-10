Guarita dal Covid, dimessa la maestra no vax: «Mi vaccinerò»

Sabrina Pattarello era stata ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, in terapia intensiva, lo scorso 12 settembre. Era stata allontanata dalle primarie Giovanni XXIII di Treviso perchè aveva invitato i ragazzi a non indossare la mascherina in classe. Dopo la paura di morire ecco il ravvedimento

Lo scorso 12 settembre era stata ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, in terapia intensiva, a causa di una forma particolarmente aggressiva di Covid-19. Qualche giorno fa, dopo aver superato giornate durissime e dolorose, è stata dimessa. Parliamo di Sabrina Pattarello, la maestra 45enne che era stata allontanata lo scorso anno dalla scuola elementare Giovanni XXIII di Treviso, dove insegnava, a causa delle sue posizioni negazioniste nei confronti del virus che l'avevano portata ad invitare i suoi studenti a non indossare la mascherina in classe. Inoltre la donna, residente a Marghera, aveva partecipato a diverse manifestazioni di negazionisti del Covid-19. Ora la donna è finalmente tornata sui suoi passi dopo aver vissuto la terribile esperienza del Coronavirus sulla sua pelle.

«Prima pensavo che il Covid potesse colpire in forma grave solo gli anziani e le persone malate, lo avevo sentito alle conferenze a cui avevo partecipato -ha detto Pattarello intervistata da La Nuova Venezia- Lo spiegavano i medici alternativi, che curavano i pazienti con le terapie domiciliari. Io non avevo paura, prendevo le vitamine tutti i giorni e mi sentivo forte, come Wonder Woman. Sana, appena 45 anni, non mi sarei mai immaginata che avrei vissuto tutto questo».