Conegliano, il sindaco non ha più la maggioranza: rischio elezioni anticipate

Lunedì sera, 19 ottobre, il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, ha perso la maggioranza in consiglio comunale: 13 voti contro 12 hanno bocciato le modifiche ai regolamenti amministrativi, documentali ed edilizi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", contro il sindaco si sono schierati: Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Popolari e Cambiamo Conegliano. A questi si sono però aggiunti anche Pierantonio Bottega e Leopoldino Morin. La variazione di bilancio non è passata e la crisi si è aperta. Diverse le ipotesi per uscire dalla crisi: il sindaco potrà dare il via a delle consultazioni con Popolari e Forza Italia per dare vita a un rimpasto di giunta in modo da riavere la maggioranza in consiglio comunale. Se non sarà possibile, non è da escludere che Chies sarà costretto a dare le dimissioni. In questo caso il consiglio comunale dovrà essere sciolto entro 20 giorni e ci si preparerà per delle elezioni anticipate che si terranno nella primavera del 2021, un anno prima quindi della fine del mandato di Chies prevista per il 2022. In questo caso Conegliano diventerebbe Comune commissariato fino alle elezioni, uno scenario che non accadeva da fine Anni 90.