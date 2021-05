Grandine sulla Marca: Castelfranco "imbiancata", colpite le colline Unesco

Il maltempo ha picchiato duro sulla Marca nel pomeriggio di oggi, in particolare sulla Castellana e nella zona delle colline patrimonio Unesco. Una violenta grandinata si è abbattuta su Castelfranco Veneto (nella foto qui sotto un terreno devastato), Riese Pio X, Castello di Godego e su buona parte della fascia pedemontana. Scene da cartolina invernale a Vidor (nel video di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa), Valdobbiadene, Farra di Soligo, Cison di Valmarino: qui i chicchi hanno colpito e danneggiato i vigneti e per ora è prematura ogni previsioni circa le conseguenze di questa ondata di maltempo. A Sernaglia della Battaglia si sono verificati allagamenti in buona parte del territorio. Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla zona di Treviso e sull'opitergino. Per ora i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire solo alcuni interventi non di grande importanza.