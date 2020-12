Ponte di Piave, tregua maltempo: ancora allagate le aree golenali

Dopo la paura di domenica 6 dicembre, oggi in provincia di Treviso il maltempo ha concesso una tregua. La situazione lungo le rive del Piave è costantemente monitorata dalla Protezione civile. A Ponte di Piave il livello del fiume rimane alto e l'acqua non è ancora rientrata dalle aree golenali inondate nella giornata di domenica. Le previsioni indicano tempo instabile almeno fino a giovedì. Nel frattempo la Regione ha dichiarato lo stato di crisi quantificando in mezzo miliardo di euro i danni causati dal maltempo nelle scorse ore. La provincia di Belluno e Vicenza i territori più colpiti.