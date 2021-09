Maltempo sulla Marca, l'evento “Il meglio che c’è” slitta al prossimo weekend

Il Comune di Vedelago informa che, a causa delle previsioni meteo sfavorevoli, la manifestazione “Il meglio che c’è”, promossa dall’Amministrazione comunale per il 18 e il 19 settembre, è rinviata al weekend successivo sabato 25 e domenica 26 settembre. Slittano pertanto la Fiera delle belle notizie prevista per sabato 18 pomeriggio e domenica 19 settembre mattina e pomeriggio, la Fiera dello sport in programma sabato 18 e domenica 19 settembre dalle 17 alle 20 e la Cerimonia dei talenti di Vedelago, la serata dedicata alla consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli e dei riconoscimenti agli atleti che si sono distinti per i traguardi raggiunti, domenica 19 settembre dalle 20 alle 21.30. Rimangono invece confermate le elezioni dei consiglieri del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze previste per domenica 19 settembre.