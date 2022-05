Maltempo in Veneto, Zaia dichiara lo stato di crisi

Giovedì 26 maggio il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di crisi per le aree più colpite e danneggiate dal maltempo della scorsa notte. Il nuovo decreto riguarda vari Comuni nelle province di Treviso, Venezia e Vicenza. Ingentissimi i danni per le colture locali che, secondo le prime stime, ammonta già a diversi milioni di euro. Nella Marca le zone più colpite sono state la fascia pedemontana, in particolare l'Asolano, e l'area tra Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia. In molte aziende agricole e proprietà private la stima dei danni è ancora in corso.