Maltempo, albero piomba su un garage e distrugge auto all'interno

Il maltempo abbattutosi questo pomeriggio sul territorio di Villorba ha provocato la caduta di diversi alberi nelle aree tra via Campagnola, via Centa e via Trento. Una decina gli interventi della Protezione Civile di Villorba per liberare strade, piste ciclabili e marciapiedi da tronchi, rami e ramaglie. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale nella zona interessata. Sul posto anche il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, per un sopralluogo. Al momento non risulta esserci alcuna persona coinvolta e non vi sono danni significativi al patrimonio pubblico. Un albero in area pubblica è caduto dentro una proprietà privata in via Centa, danneggiando un piccolo garage ed un’auto posteggiata. L’albero ha anche abbattuto un palo di sostegno della rete elettrica. Nessuna persona è stata coinvolta nell’incidente. È stato richiesto qui l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione della pianta e la messa in sicurezza dell’area. Il sindaco Francesco Soligo ha incontrato i residenti per rassicurarli, impegnandosi a fare il possibile per dare loro sostegno.

Un altro albero è caduto all’interno del cortile della Scuola Primaria Marco Polo in via Centa, senza provocare alcun danno a cose o persone. Rami di grosso diametro sono caduti lungo la pista ciclabile in via Trento, occupando la stessa e bloccando il passaggio. «Fortunatamente non ci sono stati feriti – spiega Francesco Soligo, sindaco di Villorba – le piante sono state letteralmente sradicate dal vento, è stato un evento eccezionale. Siamo intervenuti tempestivamente con la Protezione Civile e la Polizia Locale nella zona interessata, richiedendo l’intervento anche dei Vigili del Fuoco. I lavori di rimozione di tronchi, rami e ramaglie proseguiranno nelle prossime ore, fino alla messa in sicurezza delle aree colpite. Al momento non risultano danni significativi al patrimonio pubblico. Faremo nei prossimi giorni un’ulteriore ricognizione dei danni nel territorio».