Conegliano dà l'addio a "Mamma Africa": morta per Covid a 50 anni

Die Tall, presidente dell'associazione Liguey Djem Kanam e punto di riferimento per le donne senegalesi residenti in Veneto, ha perso la vita al Covid hospital di Vittorio Veneto

«Die Tall ci hai lasciato ieri, domenica 7 marzo, portata via da questo maledetto virus. Ci mancherai, ci mancherà la tua generosità, il tuo sorriso sempre presente, la tua voglia di occuparti degli ultimi e, soprattutto, l'amore per la tua terra: il Senegal. Ci hai insegnato che si può amare il Paese che ti ha dato i natali tanto quanto il Paese che ti ospita e che ormai era diventato il tuo. Eri orgogliosa dell’Italia e di tutti coloro che ne diventavano cittadini. Avresti voluto portarci a visitare il Senegal ma non ne abbiamo avuto il tempo, se lo faremo un giorno sarai sicuramente con noi, ciao Die Tall».

Con queste parole l'ex sindaco di Conegliano, Fabio Chies, ha voluto ricordare Die Tall, conosciuta da molti come "Mamma Africa". Punto di riferimento per la comunità senegalese della zona di Conegliano, Die Tall era arrivata nella Marca negli Anni Novanta. Presidente delle donne senegalesi alla guida dell'associazione "Liguey Djem Kanam", faceva parte del Banco alimentare con cui ogni settimana portava cibo e generi alimentari alle famiglie in difficoltà della zona. Per anni, in collaborazione con il Comune di Conegliano, organizzava una festa di fine anno in cui regalava materiali didattici ai bimbi delle scuole. Una vita dedicata all'amore verso gli altri. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate a causa del virus. Ricoverata al Covid hospital di Vittorio Veneto, ha perso la vita nella giornata di domenica 7 marzo. Die Tall lascia il marito Thierno e sei figli, cinque residenti a Conegliano e una in Canada. La comunità senegalese islamica di Conegliano sta organizzando in queste ore la cerimonia funebre che verrà fissata nelle prossime ore. Dopo il funerale la salma di "Mamma Africa" sarà espatriata in Senegal per la sepoltura.