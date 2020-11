Malattia incurabile, il sorriso di mamma Barbara si spegne a 46 anni

«Ti avremo sempre nel cuore, proteggi i tuoi figli dall'alto» sono queste le commoventi parole scelte dai familiari per dare l'addio a Barbara Ardemagni, giovane mamma di 46 anni mancata all'affetto dei suoi cari sabato 31 ottobre.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Barbara soffriva da tempo di una grave malattia contro cui ogni cura si è rivelata inutile. Non era nata in Veneto ma, dopo aver conosciuto il marito Simone Sottana aveva deciso di trasferirsi, ormai da diversi anni, nella frazione di Signoressa a Trevignano. Qui la coppia aveva costruito una famiglia molto unita e riservata al tempo stesso. Dalla loro unione erano nati i figli Alessandro e Nikolas di soli 11 e 8 anni. Una notizia che ha lasciato senza parole i residenti di Signoressa che si sono stretti intorno al dolore della famiglia. I funerali saranno celebrati mercoledì 4 novembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Signoressa. La salma di Barbara arriverà dall'ospedale civile di Vittorio Veneto dov'era stata ricoverata negli ultimi giorni di malattia.