“Mamme in poesia”: 2° classificata una 43enne di Treviso

Dallo scorso anno, un altro importante evento si è aggiunto all’elenco di iniziative legate a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni; “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile; si tratta di “Mamme in Poesia”, un concorso di poesie e racconti brevi a tema “il Natale”, che per questa sua 2° edizione, ha coinvolto 30 mamme “Miss”, che nei 28 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro “vena artistica” e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi, dedicati al Natale.

“Mamme in Poesia 2020”, evento organizzato da Te.Ma Spettacoli e Patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli (località che ha dato i natali al Poeta Giovanni Pascoli), per questa edizione, a causa del particolare momento che stiamo vivendo, si è svolto on line. 30 mamme “Miss” di diverse regioni italiane, hanno presentato le loro poesie inedite, inviando un video (presente sulla pagina Facebook di Miss Mamma Italiana e sul canale YouTube di Miss Mamma Italiana) e una giuria tecnica, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha decretato le vincitrici, che (con tutte le dovute misure di sicurezza), sono state premiate nell’area eventi del ristorante “il Caminetto” di San Mauro Mare.

Queste le mamme premiate:

Prima classificata Patrizia Modena 60 anni, infermiera, di Conselve (Padova) “Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top 2014”, con la poesia “Preghiera dell’infermiere”;

Seconda classificata Chiara Medea 43 anni, export area manager, di Treviso, “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2020”, con la poesia “25 dicembre”;

Terza classificata Sabrina Baglieri 43 anni, casalinga, di Piangipane (Ravenna), “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020” con la poesia “Natale e gli sguardi d’amore”;

Premio della Critica Ginetta Carrubba 58 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2020”, con la poesia “Natale 2020”.

Alla premiazione, condotta da Paolo Teti, oltre alle mamme premiate, erano presenti la Vice Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli Cristina Nicoletti, la Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna Emma Petitti ed il giornalista e scrittore Davide Buratti. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure visitare il sito www.missmammaitaliana.it o la pagina Facebook Miss Mamma Italiana.