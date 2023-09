Tumore al seno, mammografia ed ecografia gratuita al centro commerciale Panorama

Il centro commerciale Panorama di Villorba anticipa il Pink Day, la Giornata internazionale contro il tumore al seno del 19 ottobre: sabato 23 settembre dalle ore 9 alle 18 (con una pausa dalle 13 alle 14) si terrà l’evento “Mammografia ed ecografia gratuita” con la Clinica mobile WelfareCare, che effettuerà gli esami senologici per le donne residenti nel Comune di Villorba, di età compresa tra i 35 e i 49 anni, che si iscriveranno sul sito welfarecare.org a partire dalle 9.30 di venerdì 15 settembre. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla proprietà del Centro Commerciale Panorama di Villorba, dalla Società di gestione Odos Servizi Srl e dalla direzione, che da anni sostengono progetti che contribuiscono al benessere e alla crescita sociale e culturale della comunità.

«Per noi è importante dare valore al territorio e, in questo caso alle donne che vi risiedono - spiega Monica Milani, direttrice della galleria del centro commerciale Panorama di Villorba – è per questo motivo che il nostro centro ha voluto fare la propria parte in tema di prevenzione e salute al femminile». All’evento interverrà anche Francesco Soligo, sindaco del Comune di Villorba, che alle 11, dopo un breve discorso, consegnerà un attestato di ringraziamento redatto da WelfareCare. Nel corso della giornata, saranno disponibili 50 slot orari: tra i requisiti è richiesto di non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi e di non essere già inserite in protocolli medici in atto per patologia pregressa o in itinere del Sistema Sanitario Nazionale o di altre strutture di prevenzione. Le visite gratuite saranno eseguite all’interno della Clinica mobile WelfareCare da un’equipe medica specializzata, composta da un medico radiologo specializzato in senologia, un tecnico e un assistente per la refertazione dell’esame, che permetteranno la consegna immediata dell’esito. La Clinica mobile WelfareCare è allestita con spazi ambulatoriali dotati di strumenti tecnologici all’avanguardia, utili a consentire l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica, clinica e strumentale.