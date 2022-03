Sei camion di aiuti per l'Ucraina, azienda insultata sui social

Cinque giorni di viaggio e sei camion di aiuti umanitari non sono bastati per fermare l'odio social: la Mand Group di San Biagio di Callalta è finita al centro di un'accesa polemica dopo la partenza di sei bilici, rientrati nelle scorse ore in Italia, diretti a Leopoli per aiutare la popolazione colpita dalla guerra.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nel mirino degli haters è finito anche il presidente della Regione, Luca Zaia, attaccato per aver condiviso l'iniziativa dell'azienda di trasporti trevigiana sui suoi profili social. I commenti accusavano Mand Group di usare la guerra come propaganda aziendale. Decine gli insulti arrivati sia alla ditta che al Governatore. La replica del presidente Antonio Tiveron non si è fatta attendere: l'imprenditore si è dichiarato allibito per le offese ricevute. L'azienda smetisce inoltre qualsiasi finanziamento regionale o statale. L'azienda ha pagato i costi di viaggio (autostrade e benzina) per tutti e sei i camion arrivati a Leopoli mentre le merci consegnate erano state raccolte grazie alle donazioni dei cittadini.