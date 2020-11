Conegliano, manifestanti in piazza nonostante il divieto: «Dpcm illegittimo»

Sono scesi in piazza lo stesso, nonostante il divieto del Comune di Conegliano. Sabato 31 ottobre, poco prima delle ore 14, un gruppetto di manifestanti è arrivato comunque in Piazza Cima per protestare contro le limitazioni contenute nell'ultimo Dpcm del Governo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da Qdpnews, tra i manifestanti c'era anche Claudio Vettoretti, titolare dell'omonima enoteca di Susegana aperta di sera dal titolare proprio in segno di protesta contro la norma che impone la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. Al fianco dei manifestanti anche alcuni esponenti del Comitato di liberazione del Veneto, sostenitori dell'indipendenza e pienamente contrati alle norme imposte dal Governo. «Troppo pochi in piazza, la gente ha avuto paura. Sono deluso ma stiamo lavorando per organizzare una nuova manifestazione, questa volta a livello regionale» è stato il commento dell'organizzatore Devis Bonaldo. Volanti e camionette della Polizia sono intervenute per tenere sempre monitorato l'evolversi della situazione. Una piazza divisa tra il piccolo gruppo di manifestanti arrivato nonostante il divieto del Comune, e un gruppo di giovani che stava bevendo al bar. I manifestanti li hanno accusati di menefreghismo, i giovani hanno replicato e ne è nata qualche scintilla nonostante la situazione sia sempre rimasta sotto controllo. Alla fine della protesta resta l'amarezza dei manifestanti, sia per la decisione del Comune che aveva annullato ufficialmente l'evento che per le norme del Dpcm, in vigore fino al 24 novembre. «E' un decreto illegittimo - concludono i manifestanti - Con queste norme saremo destinati a chiudere tutti quanti».