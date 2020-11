Conegliano, manifestazione a sostegno delle categorie colpite dal Dpcm

Fratelli d'Italia è scesa in piazza sabato mattina, 14 novembre, a Conegliano per supportare le categorie penalizzate dal Dpcm del Governo in questo drammatico momento di emergenza sanitaria.

Insieme al presidente del circolo di Conegliano, Lorenzo Burgio, il commissario trevigiano Giuseppe Montuori, il consigliere regionale Tommaso Razzolini e decine di tesserati e sostenitori c'era anche il senatore e coordinatore regionale Luca De Carlo: «Abbiamo voluto lanciare un messaggio da questa città, simbolo dell'attività e della freschezza economica e commerciale della nostra regione. Qui, a pochi giorni dalla caduta dell'amministrazione comunale, i commercianti sentono la mancanza della vicinanza del Governo e ora anche del comune: per questo abbiamo voluto portare loro la nostra solidarietà e dire che non sono soli nell'affrontare questo periodo di emergenza.

Non si è trattato solo di un gesto simbolico di vicinanza: abbiamo presentato le proposte che presto porteremo in discussione al Senato - sottolinea De Carlo - e abbiamo assicurato che ci saremo anche per le prossime elezioni amministrative. A noi non interessa parlare di nomi o di poltrone, noi vogliamo ragionare sui programmi: per questo, lo slogan di oggi è stato “Conegliano merita, noi ci siamo”». Fratelli d'Italia continuerà quindi ad essere al fianco del mondo produttivo, commerciale ed economico già dai prossimi giorni: «Presto ci confronteremo anche con le categorie locali per studiare emendamenti e proposte da sottoporre al Governo per dare una boccata d'ossigeno a aziende, artigiani e partite Iva, ma anche per discutere insieme sulle priorità e sulle indicazioni da inserire nel programma della prossima amministrazione comunale» conclude De Carlo.