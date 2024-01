Rugby in lutto, è mancato Manrico Marchetto

Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dov'erano, ma ovunque noi siamo. I familiari di Manrico Marchetto, ex stella del rugby trevigiano, hanno scelto una citazione di Sant'Agostino per ricordare il loro caro scomparso domenica 28 gennaio a 71 anni per un male contro cui lottava da tempo.

La carriera

Non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare, il cordoglio nel mondo del rugby trevigiano e nazionale è stato vastissimo. Marchetto aveva fatto il suo esordio in A1 con l’allora Metalcrom club con il quale, nel 1978, era diventato Campione d’Italia. Campionato vinto anche nel 1983 con quello che nel frattempo era diventato il Benetton Rugby. Oltre cento le partite giocate in maglia biancoverde, tra Campionato e Coppe Europee. Tra il 1972 e il 1981 Marchetto aveva vestito anche la maglia della Nazionale diventandone il terzo miglior metaman con 21 marcature. 276 le presenze in Nazionale, l'ultima a Mosca nel 1981. A piangerlo oggi la compagna Anna Chiara, i figli Michele e Camilla, i nipoti Tommaso, Matteo, Rachele e Pietro, la nuora, il genero, i fratelli Paolo e Michela, i cognati, i nipoti uniti ai parenti tutti. L'ultimo saluto giovedì 1° febbraio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena.

Il cordoglio

«Manrico Marchetto è stato fra i migliori rugbisti degli anni settanta - scrive il sindaco Mario Conte -. Una vera e propria leggenda trevigiana, della Nazionale e ispirazione per tanti giocatori. Pongo le mie più sentite condoglianze alla famiglia».

«La Federazione Italiana Rugby esprime profonda tristezza per la scomparsa di Manrico Marchetto - si legge in una nota diffusa stamani dalla Fir Figura storica del rugby italiano e bandiera del Treviso, con cui aveva disputato nel massimo campionato di Serie A 262 partite realizzando oltre mille punti, Marchetto aveva debuttato in azzurro appena ventenne contro la Jugoslavia nel 1972 ad Aosta in una gara che aveva segnato il primo cap di ben otto internazionali tra cui Bonetti, Gargiullo, De Anna, Nello Francescato».