Mercatino vintage e rarità, domenica apre Drupa Bazaar

Non tutto, ma di tutto: questo lo slogan che accompagna "Drupa Bazaar", mercatino vintage di abiti, bijoux, libri e oggetti di arredamento in programma domenica 5 maggio a Mansuè.

Seconda mano e rarità nel bel mezzo della campagna trevigiana dove ha sede l'associazione al femminile Drupa Centre, fondata nel 2022 da Giovanna Pesce Dalla Francesca, Martina Corradi, Arianna Ferraretto e Giorgia Forno. A loro si deve l'organizzazione di una giornata che non si limita a essere semplice mercatino dell'usato ma punta a diventare un evento ricco di storie da collezionare. Dalle 10 di mattina chincaglie, ninnoli, libri e stramberie di ogni genere saranno messi in vendita in ordine sparso e casuale per la gioia di chi, senza i mercatini domenicali, non riesce proprio a stare. Tra un affare e l’altro sarà possibile rifocillarsi con uno spuntino al pic-nic tra le vigne: la cucina di Drupa Centre sarà a disposizione per l’intera giornata con un rustico menù. Ospiti dell’evento: l’associazione Ludi & Co di San Donà di Piave che, dalle ore 15, porterà giochi moderni e retrò per il divertimento di grandi e piccini e, dalle 17.30, il cantautore trevigiano Lorenzo Cittadini per un aperitivo in musica. L’evento, a ingresso gratuito ma su prenotazione, si terrà anche in caso di pioggia. I partecipanti sono invitati a portare con sé le proprie borse per limitare l’uso di plastica in favore di uno shopping più consapevole e sostenibile.

Il programma

10:00 - Apertura Drupa Bazaar. Seconda mano e rarità

10:30 - Spuntino mattutino di benvenuto

12:30 - Pic-Nic sull’erba

15:00 - Giochi da tavolo con Ludi & Co.

17:30 - Aperitivo musicale e concerto del cantautore Lorenzo Cittadini

19:00 - Chiusura Druapa Bazaar. Seconda mano e rarità