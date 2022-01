Manuel Bortuzzo a Verissimo: "Lulù mi manca, sono innamorato"

Un sentimento nato in sordina e poi esploso all'interno della Casa più spiata d'Italia. Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ha trovato l'Amore con la a maiuscola, e se all'inizio questa cosa lo spaventava - come ha più volte ammesso - addesso non vuole rinunciarci per nulla al mondo. La storia con Lulù Selassiè è senza alcun dubbio il tesoro più prezioso di questa esperienza, come racconta a Verissimo domenica 30 gennaio: "Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato - rivela - È raro trovare un'anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l'energia per rimettermi in gioco".

Grazie a Lulù non solo ha deciso di aprire il cuore all'amore, ma si è sentito libero di essere se stesso: "Nella Casa ho avuto molte fragilità mentali: mi sentivo un peso e non venivo sempre compreso dalle persone alle quali mi affidavo - spiega ancora - All'inizio tenevo tutto dentro, ma poi ho capito che puoi condividere i tuoi problemi con chi ti dà amore. Adesso niente mi fa più paura". E ancora sull'avventura al Gf: "Aver fatto vedere che anche una persona in sedia a rotelle può fare esperienza di questo tipo è stata già una vittoria. Mi sono mostrato per quello che sono".

L'incidente

La vita di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, non è più la stessa da quando un colpo di pistola lo ha raggiunto a bruciapelo la notte del 3 febbraio del 2019. Una tragedia che non ha scalfito la sua voglia di lottare: "Non mi chiedo il perché di quello che è successo. Per i miei aggressori provo pietà. Sono persone che si commentano da sole. In questi casi l’indifferenza è la migliore arma che si possa utilizzare". Anche nei momenti più bui Manuel non ha mai abbandonato la passione per il nuoto e oggi si dice ancora più determinato a centrare l'obiettivo di partecipare alle prossime Paraalimpiadi: "È un sogno che aspetta di essere raggiunto, voglio provarci".