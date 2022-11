Manutenzione straordinaria ponti, 304mila euro dalla Provincia

Proseguono come da programma i lavori di manutenzione straordinaria della Provincia di Treviso sui ponti del territorio, avviati dopo le ispezioni svolte in estate per verificare lo stato di sicurezza e durabilità delle strutture.

Si tratta delle opere di ripristino e rinforzo di due ponti nel Comune di Portobuffolè lungo la strada provinciale 50, ovvero il ponte sul fosso Rasego e quello sul fiume Livenza, del ponte lungo la SP 101 “Asolana” nel Comune di Asolo e dei due ponti nel Comune di Susegana lungo la SP 34 “Sinistra Piave”. Il valore complessivo delle cinque opere manutentive, finanziate nell'ambito del DM49 e con fondi propri dell'Ente, è di 304mila euro. Questi lavori si aggiungono agli 11 interventi finanziati grazie al Decreto Ponti, alla fine dell'anno scorso, per un importo di 13 milioni di euro.

I cantieri

Nel dettaglio, sui due ponti a Portobuffolè è stato eseguito un intervento di pulizia dalla vegetazione infestante, il lavaggio delle superfici in calcestruzzo e il ripristino delle zone degradate, attraverso l'applicazione di malta e pittura minerali, certificate ed eco-compatibili, per rinforzare e proteggere le strutture dagli agenti atmosferici e da possibili cause di danneggiamento. Inoltre, il ponte sul fiume Livenza è stato dotato di due nuovi giunti di dilatazione “a tampone viscoelastico”, ovvero dei sistemi di collegamento necessari per assecondare la naturale espansione e la riduzione delle strutture dovute al calore. L'importo dei lavori sulle due strutture è di 56.894,71 euro. Anche sul ponte di Asolo, sulla SP 101, sono state effettuate le opere di rimozione della vegetazione, idrolavaggio completo e asportazione delle parti deteriorate; inoltre, sono stati risanati l'arco, le spalle e i muri in roccia del ponte, risistemati parapetti e giunti per ottimizzare la resistenza meccanica della struttura, ripristinate le barre in acciaio di contenimento e svolte ulteriori opere di protezione con sostanze antiruggine, per un valore totale di 48.995,35 euro.

Infine, su entrambi i ponti di Susegana sono stati eseguiti i lavori di pulizia ed eliminazione degli arbusti infestanti, necessari come fase preparatoria prima di procedere con le opere di messa in sicurezza. Sul primo ponte è stata asportata la ruggine presente sulle armature ed effettuato un apposito trattamento per prevenire la ricomparsa, risanati i giunti nelle zone di maggior degrado delle spalle, dell’impalcato, dei timpani e dei muri d’ala in roccia della struttura, consolidati i conci per incrementare l'aderenza alla muratura e la resistenza meccanica. Sono stati risanati, inoltre, l'allargamento in cemento armato del ponte e il cordolo di ancoraggio delle barriere. Nello stesso tratto, è stato sistemato anche il guard-rail. Le opere realizzate ammontano a 28.397,31 euro. Per quanto riguarda il secondo ponte sulla SP 34 a Susegana, sono in fase di completamento gli interventi di rinforzo strutturale dell'arco, realizzati in più step: la centinatura della volta del ponte, per circa 4 metri su ciascun lato, la pulizia delle scarpate, lo sbancamento del terreno, fino a scoprire l’estradosso del ponte e, in seguito, la sua ripulitura, la rimozione dei conci in roccia dei timpani, la posa di una rete multidirezionale in fibra di basalto, ancorata all’estradosso dell’arco, il successivo ricollocamento dei conci in roccia del timpano e la ricostruzione della scarpata stradale secondo le pendenze originarie; infine, la rimozione delle centinature e dei ponteggi e la pulizia della superficie interna del ponte. Complessivamente, il valore degli interventi su quest'ultima struttura è di 170mila euro.