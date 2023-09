Riapre il ristorante Marcandole a Salgareda: «Locale completamente rinnovato»

Domenica 24 settembre riaprirà i battenti il Ristorante Marcandole di Salgareda: una riapertura molto attesa per uno dei locali più conosciuti e amati del territorio, da sempre sinonimo di grande qualità nella cucina e nell’accoglienza, pronto a dare il bentornato ai clienti dopo un rinnovamento importante.

Il commento

Era venuto il momento di cambiare - racconta Roberta Rorato che lo gestisce, anima e corpo, dal 1992 - dopo aver rifatto la cucina a vista su entrambe le sale, cuore pulsante del ristorante, sentivo il bisogno di dare alle Marcandole una nuova personalità, capace di regalare un’esperienza unica ai nostri clienti». Il progetto è stato affidato alla Visual Display di Udine. «Ero seduta in Baita Piè Tofana a Cortina e mi sono detta "questo è il calore che voglio per il mio ristorante": mi sono subito messa in contatto con lo studio che aveva realizzato il progetto della baita ed è stata la scelta più giusta. Il team della Visual Display mi ha saputo ascoltare, capendo immediatamente quello che desideravo e senza imporre mai nessuna scelta. Il mio sogno era che il cliente si sentisse coccolato, rilassato, immerso in luci calde, colori neutri e materiali naturali: il risultato è perfetto, mi emoziona e dà ancor più valore alla qualità dell’accoglienza che da sempre distingue Marcandole». A fianco di Roberta, una squadra unita e coesa: sei persone in cucina coordinate dal giovane chef Waldemarro Leonetti e quattro in sala, due sommelier e due camerieri. «Da sempre Marcandole è conosciuto per l’accurata scelta di prodotti di qualità, in particolare quelli ittici di Caorle e Chioggia: in carta c’è sempre il pesce crudo e ci sono i piatti storici che teniamo in menù perché rappresentano ormai la nostra firma, ma anche tante proposte che seguono la stagionalità e che, da sempre, valorizzano i produttori locali a km zero, proposti con il nostro stile».

I lavori

La ristrutturazione del ristorante ha coinvolto sia l’interno con un totale rifacimento dell’ingresso, l’aggiunta di una sala completamente nuova, e un rinnovamento delle sale esistenti; sia l'esterno con facciate e spazi prospicenti completamente rinnovati. Un gran lavoro di squadra che oltre allo studio di architettura e design d’interni Visual Display S.r.l., ha coinvolto molte maestranze del territorio con la direzione di cantiere dello Studio Torresan Associati: Edil Style 2, Due Gi Sistemi Hydrotermica, Lovisetto Marco Impianti Elettrici, Gobbo Malvina, Marinig Serramenti, Arredamenti Livon, Vanni De Zottis, Le Tende Tecnic per Pratic, Spagnolo Design, Cattarino marmi e graniti, Permac.