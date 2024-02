Cupla Treviso, Marcello Criveller nominato coordinatore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nei giorni scorsi il Comitato Unitario Pensionati Lavoratori Autonomi (Cupla) di Treviso, ha nominato Marcello Criveller, presidente di Anpa Confagricoltura, come nuovo coordinatore. I temi sui quali intende concentrare l’azione di Cupla, nell’attuale contesto socio-produttivo, sono: Contratti energia; l'invasione di proposte pubblicitarie telefoniche, sempre più invasive e che tendono a colpire laddove ci sono più solitudine, età avanzata; la sicurezza in casa e nella mobilità; l’evoluzione del sistema bancario, che tende a chiudere le filiali sparse sul territorio, ridurre se non eliminare i servizi di cassa, forzare la digitalizzazione, che non tutti sono in grado di gestire. Altro tema chiave la sanità: le code, le attese, i medicinali che mancano, i medici di famiglia che non ci sono, la tendenza a non fare le visite in presenza, ma a prescrivere solo via computer e il rapporto umano, e la tendenza a trasferire sempre più funzioni alla sanità privata. Ultimo tema, quello dei trasporti: perché non prevedere quote agevolate per gli anziani e favorire anche semplicemente la voglia di muoversi in sicurezza e con il piacere della compagnia, con i mezzi pubblici?

Il commento

A chiederselo è proprio il neo coordinatore Criveller, che continua: «Dove stiamo andando? Il nostro impegno si concentrerà, oltre ai temi di rilievo citati, anche su: passaggi generazionali; situazioni di difficoltà nelle famiglie sempre meno numerose; Pensioni con l’inesorabile perdita di potere d’acquisto già spessissimo di importo assolutamente ridotto; La solitudine e l’isolamento: un fenomeno sociale sempre più accentuato anche nella Marca».