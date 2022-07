Addio a Marcello Paladin, simbolo dell'imprenditoria trevigiana

Stretto nell’abbraccio dei suoi cari, è mancato mercoledì 13 luglio Marcello Paladin, imprenditore molto conosciuto in centro a Treviso come titolare dell'Ingrosso Fiori Paladin Marcello. Aveva 84 anni.

Nato nel 1938 a San Pietro del Carso (all'epoca ancora in territorio italiano), Paladin ha saputo coniugare la tenacia carsica all'intraprendenza tipicamente trevigiana. Figlio di un ferrovieree, aveva lasciato la città natale quando era diventata terra slovena. Fin da piccolo ha dimostrato un’innata propensione al rapporto con il pubblico e la sua carriera professionale è stata sempre improntata al commercio. Arrivato a Treviso giovanissimo, Marcello ha iniziato a lavorare come garzone in una fioreria del centro per poi fare rapidamente carriera. Nel 1965 la sua prima attività nel settore florovivaistico: l’Ingrosso Fiori Paladin Marcello in via Giuseppe Bianchetti, dove ancora vive la famiglia, attività che ha gestito insieme all’amata moglie Bruna, fino al 1982. Proprio negli anni in cui l’imprenditoria trevigiana stava emergendo, in quello che ancora oggi è ricordato come "il miracolo del Nordest", Paladin ha dato forma ad una nuova iniziativa commerciale: le vacanze in montagna con la moglie e i due figli, Maurizio e Stefano, gli avevano fatto intravedere le potenzialità dell’investimento nell’ospitalità, arrivando ad aprire un albergo a San Martino di Castrozza, l’Hotel Paladin, ancora oggi gestito dal figlio Maurizio.

Una vita di successi e soddisfazioni senza mai dimenticare le difficoltà sopportate durante l’infanzia e la giovinezza, consapevolezza che lo ha portato a impegnarsi con tenacia nel creare una famiglia solida e sempre attenta ad aiutare il prossimo. Lascia l’amatissima moglie Bruna, i figli Maurizio, gestore dell’hotel di famiglia a San Martino di Castrozza, e Stefano, co-agente dell’agenzia Generali Italia di Montebelluna Villa Romivo, e le adorate nipoti Laura, Anna, Carolina, Arianna, che sono state al suo fianco fino all’ultimo respiro. L'ultimo saluto sabato 16 luglio, alle ore 10, nel Duomo di Treviso.