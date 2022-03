Male incurabile, papà Marco muore a 49 anni: lascia un figlio adolescente

Ha fatto in poche ore il giro di Montebelluna la notizia della scomparsa di Marco Caminiti, avvenuta nel pomeriggio di martedì 8 marzo. Da un paio d'anni il 49enne stava lottando contro un tumore maligno alle ghiandole linfatiche.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Caminiti era figlio dell'ex primario della Chirurgia di Montebelluna e lavorava come rappresentante di apparecchiature di tipo medicale. Persona simpaticissima e alla mano, aveva saputo farsi conoscere e apprezzare da moltissime persone. Amava uscire in centro a Montebelluna per un aperitivo in compagnia di amici e conoscenti. Il golf e lo sport in generale era una sua grandissima passione. Lo scorso novembre aveva festeggiato il 15esimo compleanno di suo figlio, rimasto ora senza papà. Una tragedia nella tragedia. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.