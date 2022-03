Meningite a 22 anni, sciarpa e maglia della sua squadra sul feretro di Marco

La famiglia dell’Asd Virtus Castelfranco, squadra locale di calcio a 5, è ancora in lutto per la tragica scomparsa di Marco Innocente, il 22enne di Salvarosa scomparso nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 marzo per una meningite fulminante.

La società si è unita al dolore dei genitori Sabina e Dennis colpiti dalla prematura scomparsa di Marco. «Un ragazzo sempre sorridente, buono e dolce, ha vestito i nostri colori come giocatore ed in passato ha anche ricoperto il ruolo di vice-allenatore nel settore giovanile» ricordano dalla squadra. Nelle partite giocate durante il fine settimana appena trascorso è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Marco. «Una tragedia terribile che ha spezzato il cuore di tutti noi» concludono dalla Virtus. Nel giorno dei funerali la società metterà sul feretro del 22enne la sciarpa e la maglia della squadra. Nel frattempo la profilassi anti-meningite fatta dall'Ulss 2 a 35 contatti stretti del giovane non ha rilevato nuovi casi di meningite. Nell'indagine sanitaria sono stati coinvolti anche i due locali che il giovane aveva frequentato nel weekend del 18-20 marzo: si tratta de La Capannina a Jesolo e della discoteca Maxmax di Caerano di San Marco. Chi è stato in questi due locali quel fine settimana ed è entrato in contatto con il 22enne è pregato di sottoporsi a profilassi.