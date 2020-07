Fondazione Benetton in lutto: addio al direttore Marco Tamaro

La scomparsa di Marco Tamaro, direttore e anima di Fondazione Benetton, ha lasciato in lutto il mondo della cultura trevigiana. Aveva 61 anni. Il suo ingegno, la sua voracità di conoscenza, la sua vitalità e pragmatica visione, la voglia di promuovere l’arte e la cultura a tutto tondo, arricchite da quella schiettezza e umanità che lo hanno contraddistinto alla guida della Fondazione sono stati da stimolo per tutti a Treviso nel fare cultura e stringere sinergie. Decine le istituzioni e le associazioni culturali che in queste ore hanno voluto esprimere la loro vicinanza ai familiari di Marco Tamaro e a Fondazione Benetton.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ci lascia un punto di riferimento insostituibile. Noi del Treviso Comic Book Festival gli dobbiamo molto, ci ha accolto subito tra le mura delle sue sedi espositive quando abbiamo iniziato l'ambizioso progetto di rendere il festival di livello internazionale, costruendo insieme un rapporto consolidato negli anni. A Fondazione Benetton assieme a lui e al suo staff abbiamo realizzato importanti mostre, non ultime quelle su Fumetti in tv e su Gabriella Giandelli. Amava Treviso e la sua anima di Urbs Picta che, proprio grazie anche alla sua visione della città, anche il Tcbf ha sposato con il Progetto 100 Vetrine. Nell'esprimere il nostro cordoglio a Fondazione Benetton e ai familiari, vogliamo dedicare i live painting sui palazzi storici di via Roggia che realizzeremo questa sera, venerdì 31 luglio, nell'ambito del Festival dei Festival». Stefano Pelloni, consigliere comunale, affida a una nota condivisa su Facebook il suo cordoglio: «La sua perdita rende Treviso più povera. Sono profodamente amareggiato da questa notizia. E' stato un grande protagonista della vita culturale della nostra città, che ha sempre saputo animare con equilibrio e intelligenza, ma sempre con coraggio e visione. Ci mancherà».