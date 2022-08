Gradita sorpresa in Provincia: il presidente Marcon riceve il 51° Stormo

In vista della Cerimonia di avvicendamento al Comando del 51° Stormo, in programma martedì 6 settembre all'aeroporto militare “Bragadin” di Istrana, il presidente della Provincia di Treviso ha ricevuto martedì al Sant'Artemio il Comandante uscente Nadir Ruzzon e il Colonnello Pilota Emanuele Chiadroni, che gli succederà al Comando dal mese prossimo. Nel 2020 Ruzzon subentrò all'ex Comandante Massimiliano Pasqua e la Cerimonia del 6 settembre decreterà il passaggio di consegne ufficiale al nuovo incaricato Chiadroni. A entrambi è stato consegnato in dono un omaggio rappresentativo della storia del territorio della Marca Trevigiana e del Sant'Artemio quale sede della Provincia.

“Voglio ringraziare il Comandate Ruzzon per il proficuo impegno, la serietà e la determinazione con cui ha guidato le Forze del 51° Stormo negli ultimi due anni, particolarmente complessi a causa dell'emergenza sanitaria e del contesto socio-economico mondiale – sottolinea il presidente della Provincia – Rivolgo a lui i miei migliori auguri per i prossimi impegni futuri e al presto Comandante Chiadroni i più sentiti complimenti per il nuovo incarico”.