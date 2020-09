Imprenditore critico sulle misure anti Covid a scuola: «Norme sbagliate, rischiamo la chiusura»

«Siamo preoccupati della situazione in atto, con queste regole rischiamo di chiudere tutti». Lancia l'allarme Fernardo Pin, giovane imprenditore che con la madre e il fratello gestisce la Gefeassemblaggi di Moreno di Piave. Secondo lui infatti le norme di contrasto all'epidemia sono un «straordinario strumento per bloccare tutta l'economia. «Non ha senso - dice - che se è un ragazzo o una ragazza risultano positivi a scuola si isoli, mettendola in quarantena, tutta la classe e i relativi genitori. E quelli che erano in corriera con lui, che magari giocano nella stessa squadra di calcio, che hanno fatto festa insieme il giorno prima?».

«Il punto è - spiega - che se andiamo avanti così fra due settimane la metà delle classi sarà a casa e metà delle aziende di troveranno senza personale. Perché i genitori dovranno finire in quarantena con i figli ovviamente e a quel punto non ci sarà un lockdown nel vero senso della parola ma il blocco sarà sostanziale. Noi ad esempio abbiamo un gran numero di mamme tra i nostri dipendenti, il rischio c'è ed è concreto. E lo Stato come ci aiuta? Fino ad oggi i sostegni sono stati blandi e noi ci siamo dovuti arrangiare. Meglio sarebbe isolare non in attesa del tampone ma solo una volta confermata la positività del sospetto infetto e dei suoi contatti. Noi siamo molto preoccupati per la situazione, vediamo un autunno nero».