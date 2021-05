Nuovo consiglio per l’Avis di Mareno di Piave, Davide De Blasi eletto presidente

Il nuovo presidente dell’Avis di Mareno di Piave è Davide De Blasi. E’ stato eletto nei giorni scorsi dai soci dell’associazione. Davide De Blasi, fotografo professionista, è nato nel 1981 a Vittorio Veneto e dal 2007 è donatore iscritto all’Avis marenese. Il consiglio neo eletto ha inoltre nominato Giovanni Zanardo vicepresidente vicario, Stefano Antoniazzi tesoriere e Gian Angelo Piccin, presidente uscente in carica dal 2013, segretario. «Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata, in modo particolare Gian Angelo Piccin capace di costruire in questi anni valide collaborazioni con le istituzioni e associazioni del nostro comune. Fare rete – ha detto il neo presidente Davide De Blasi - è fondamentale in periodi particolari come questo».

L’emergenza sanitaria ha condizionato le attività di Avis a Mareno ma non ha frenato le donazioni di sangue ed emocomponenti dei nostri 436 soci durante tutto l'anno contribuendo con oltre 500 donazioni, la maggior parte di queste effettuate presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Conegliano.

I consiglieri eletti del nuovo mandato (quadrienno 2021/2025) sono Mariantonietta Zanchetta, Roberta Bozzetto, Liliana Somariva, Elisa Baseotto, Liliana Sperandio, Luigi Lovisotto, Francesca Zanardo, Marta Fagaraz e Claudio Zanardo. Per il collegio dei sindaci è stata eletta presidente Tania Casonato, che sarà affiancata da Claudio D’Altoè e Antonio Santini.