Giornata dello Sportivo 2022 a Mareno, tra i relatori il carabiniere Alessandra Prosdocimo

Sabato 26 novembre presso il Centro Culturale “Conti Agosti” di Mareno di Piave, si è svolta la “Giornata dello Sportivo 2022” per premiare i giovani residenti che hanno conseguito risultati sportivi di rilievo nel corso dell’anno 2022 nel Comune trevigiano. All’evento ha partecipato, quale relatrice, il carabiniere Scelto Alessandra Prosdocimo, 26enne in forza alla Stazione Carabinieri di Cison di Valmarino, la quale ha raccontato ai ragazzi le sue esperienze sportive, i suoi inizi, le motivazioni che l’hanno sostenuta ed accompagnata durante il lungo percorso sportivo, i sacrifici e l’impegno profuso, la gioia e l’orgoglio per i risultati ottenuti.

Il Carabiniere Prosdocimo in passato ha fatto parte, quale Judoka, del Gruppo Sportivo Carabinieri - Sezione Judo di Roma e nonostante la giovane età, vanta una lunga carriera agonistica ed ha conseguito diversi risultati sportivi di rilevo, tra i quali si evidenziano: la vittoria del campionato europeo giovanile nel 2012 in Montenegro e le finali nei giochi militari di Wuhan (Cina) nel 2019 e Zagabria (Croazia) nel 2021.