Maresciallo Capo dei carabinieri compie 100 anni: gli auguri arrivano anche da Zaia

“100 anni sono un traguardo eccezionale: lo sono ancor di più se chi li festeggia, dopo aver prestato orgogliosamente servizio nell’Arma dei carabinieri, afferma che l’Arma ha rappresentato tutto nella vita. Al Maresciallo Capo in congedo Filippo Lavinio Geniale Scatizza faccio in miei più sinceri auguri di buon compleanno”. Questo l’augurio rivolto dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al Maresciallo Capo in congedo Filippo Scatizza. Nato a Urbisaglia (MC) nel 1922, dopo l’arruolamento nel 1941, in piano conflitto mondiale, Scatizza ha prestato servizio ad Ancona, Ferrara, Venezia ed infine al Comando della Stazione carabinieri di Spresiano, incarico che ha conservato sino al suo congedo. “Quello del Maresciallo Capo Scatizza è un esempio di servizio alla comunità e alle Istituzioni reso con impegno e orgoglio. Il suo sia un esempio per le giovani generazioni” ha concluso il Presidente.