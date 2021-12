Vedelago, la storica postina del paese spegne cento candeline

Maria Borsato, originaria e residente di Vedelago, ha raggiunto in questi giorni l'invidiabile traguardo dei 100 anni. Rimasta orfana di mamma a soli 7 anni, è stata cresciuta da suo papà Giovanni Borsato fino all'età dei 18 anni, anno in cui è morto anche lui. Rimasta sola con la zia, Maria si è sposata con Giovanni Soligo. Insieme la coppia ha avuto due figli, Invano e Sara, che l’hanno resa nonna di 4 nipoti - Viviana, Chiara, Alberto e Andrea (ed un pronipote in arrivo a gennaio).

Prima di sposarsi ha lavorato come sarta, ma in molti a Vedelago la ricordano come storica postina del paese. Lavoro iniziato a 25 anni, all'inizio in sella alla sua bicicletta e successivamente con il motorino Bianchino/Aquilotto. «Niente mi fermava: né pioggia, né neve né ghiaccio - racconta la signora Maria - Sono caduta tante volte ma mi sono sempre rialzata per finire il mio lungo giro a Vedelago, Barcon e Fossalunga. Tutti mi volevano bene e riconoscevano la fatica che facevo e ancora adesso gli anziani si ricordano della Maria Postina». Maria ricorda ancora le lunghe e dissestate strade di campagna piene di fango per cui faticava ad andare avanti ed allora procedeva a piedi così da consegnare a tutti la posta; gli unici a non sopportarla erano i cani che appena sentivano il motorino cominciavano ad abbaiare e la rincorrevano per morderla. In questi giorni molti hanno portato gli auguri alla signora Maria ed anche l’amministrazione comunale ha consegnato una targa per il bellissimo traguardo raggiunto.