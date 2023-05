Casa di soggiorno Prealpina, nonna Maria compie 103 anni

Sono ben 103 le candeline sulla torta della signora Maria Lorenzin, festeggiata alla “Casa di Soggiorno Prealpina” di Cavaso Del Tomba. Al compleanno, organizzato con affetto dalla dirigenza e dal personale della Struttura, hanno preso parte anche i familiari e gli altri ospiti.

La festeggiata

Maria Lorenzin è nata nel 1920 a Salvarosa di Castelfranco in una famiglia molto numerosa: ben dieci figli. Ha cominciato in giovane età a dare il proprio contributo all’economia famigliare prestando servizio nelle case di famiglie benestanti, dimostrando fin da subito una propensione all’assistenza e alla cura che, pochi anni dopo, l’hanno portata all’esperienza di aiuto infermiera all’ospedale di Castelfranco. Grazie al suo animo intraprendente, una volta sposata Maria ha deciso di emigrare in Belgio insieme al marito: lì hanno dato vita a una famiglia di quattro figli, tre maschi e una femmina, i quali a loro volta hanno avuto otto figli e questi altri cinque. Per ragioni di salute, la coppia ha deciso poi di tornare in Italia e ha continuato a lavorare con impegno e abnegazione, aprendo una frequentata osteria a San Floriano: qui Maria è stata una vera e propria istituzione, apprezzatissima dai clienti e sempre molto entusiasta nel compiere il suo lavoro. Dal 2017 la signora è ospite nelle strutture del Gruppo Prealpina, prima in “Casa Binotto” a Cavaso del Tomba e poi alla “Casa di Soggiorno Prealpina” sempre a Cavaso, dove ama conversare in videochiamata con i parenti e gli amici lontani.

Il commento

«Testimonianze come queste sono memoria preziosa per il nostro territorio ed è giusto raccontarle e celebrare questi traguardi di vita - conclude l'amministratore delegato del Gruppo Prealpina, Giuseppe Franceschetto -. Tutti noi, dirigenza e collaboratori, festeggiamo con affetto la signora Maria augurandole di continuare una gioiosa e serena permanenza alla casa di soggiorno Prealpina».