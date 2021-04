Malattia fulminante: addio alla professoressa Maria Pia Raccanelli

Un male incurabile e fulminante ha strappato all'affetto dei suoi cari la professoressa Maria Pia Raccanelli, 68 anni, originaria di Vittorio Veneto ma da anni residente nel Comune di Fregona.

Come riportato da Qdpnews, la 68enne era stata ricoverata in ospedale a Vittorio Veneto ma ogni cura del personale medico e paramedico si è rivelata inutile. La professoressa Raccanelli è mancata la scorsa notte dopo un breve ricovero. Insegnante di Lettere in numerose scuole della zona di Vittorio Veneto, aveva concluso la carriera alla Cosmo di Vittorio Veneto dove sono in molti oggi a ricordarla con affetto, ancora increduli per la scomparsa improvvisa della loro ex collega. Per la professoressa Raccanelli l'insegnamento era una vera e propria vocazione a cui si era dedicata con tutte le sue forze. Solo la famiglia contava di più per lei: nel 1978 il matrimonio con Marcello Chies, ex tecnico di Radiologia proprio all'ospedale di Vittorio Veneto dove la moglie ha perso la vita. Dalla loro unione era nata la figlia Chiara che aveva ereditato dalla mamma la passione per l'insegnamento diventando docente di Diritto ed Economia alle superiori. Molto attiva nel sociale, la professoressa Raccanelli è stata figura attiva nel comitato di gestione della scuola materna e della biblioteca di Fregona. I funerali saranno celebrati giovedì 8 aprile, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Fregona.