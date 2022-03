Tumore incurabile, il sorriso della maestra Marika si spegne a 47 anni

Province di Treviso e Venezia in lutto per la scomparsa prematura di Marika Magagnin, conosciutissima maestra elementare originaria di Miane. Lunedì 7 marzo è mancata all'affetto dei suoi cari a soli 47 anni, spegnendosi tra le braccia di mamma e papà.

Solo la scorsa estate Marika aveva scoperto di avere un tumore rivelatosi incurabile. Madre di due figlie, fino all'anno scorso aveva vissuto a Fregona, insegnando alla scuola elementare di Cappella Maggiore. Gli ultimi mesi però li aveva trascorsi a Caorle, insegnando alla scuola "Forte 48" di San Donà di Piave. A Caorle Marika amava andare già dagli Anni '80 quando per diverse estati aveva lavorato come animatrice del Grest. Laureata in Scienze religiose a Treviso stava per conseguire la specialistica ma la malattia gliel'ha impedito. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, giovedì 10 marzo, nella chiesa di Miane. Domenica scorsa, 6 marzo, gli alunni della sua classe l'hanno chiamata per un'ultima, struggente, videochiamata.