Male incurabile, il sorriso di mamma Marika si spegne a soli 46 anni

Pieve di Soligo in lutto per la scomparsa di Marika Zanatta, madre di due figli, mancata a soli 46 anni. Poco più di un anno fa a Marika era stato diagnosticato un tumore contro cui ogni cura si è rivelata inutile. Il decesso mercoledì mattina, 10 marzo, poco prima dell'alba nella sua abitazione a Pieve di Soligo.

Ex dipendente dell'azienda di trasporto mobili Gugel srl con sede a Pieve di Soligo, Marika lascia il marito Ettore Fornasier, i figli Beatrice ed Alberto, i genitori, il fratello, i suoceri, le cognate, parenti e decine di amici conosciuti negli anni. In molti oggi la ricordano come una mamma che amava più di ogni altra cosa trascorrere il tempo in famiglia, sempre disponibile però ad aiutare chi aveva bisogno di aiuto. Membro attivo della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha cercato di sensibilizzare molte donne e conoscenti sull'importanza della prevenzione per combattere la malattia che, questa mattina, ha avuto la meglio su di lei. Il funerale sarà celebrato venerdì 12 marzo alle ore 15 nel Duomo di Pieve di Soligo. Al termine della cerimonia la salma di Marika verrà cremata.