Malattia incurabile, il sorriso di Marina si spegne a soli 57 anni

Treviso in lutto per la scomparsa di Marina Bordignon, mancata all'affetto dei suoi cari martedì 20 ottobre a Roma dove si era trasferita ormai da diversi anni. Aveva 57 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Marina era molto conosciuta nella Marca. Figlia dell'avvocato Raffaello Bordignon, aveva sposato nel 1986 Paolo Pressacco, playmaker della Liberti e celebre giocatore di basket italiano. Assistente di Carlo Gilardi in Benetton Group, dopo la separazione dal marito, Marina aveva inizato una nuova vita trasferendosi nella Capitale. Qui aveva conosciuto il secondo compagno, Riccardo. Aveva lavorato alla Cofiri, sempre al fianco di Carlo Gilardi. Sette anni e mezzo fa la prima scoperta della malattia. Con grande tenacia Marina ha lottato fino alla fine. Grande appassionata di basket e viaggi, ha saputo lasciare un ricordo profondo tra le tante persone che l'avevano conosciuta in provincia di Treviso. Paolo Vazzoler, presidente della De' Longhi Treviso Basket ha dedicato a Marina un commovente post di addio sui social. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 22 ottobre, nella chiesa di San Frumenzio a Roma.