Addio a Marina Camerini, maestra di tantissimi studenti trevigiani

La maestra Marina Camerini Ferrari è mancata all'affetto dei suoi cari venerdì scorso, 19 gennaio. Da due anni combatteva contro un male rivelatosi incurabile ma che ha sempre affrontato con coraggio, senza mai perdere il suo entusiasmo contagioso. Aveva 71 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la maestra Marina aveva insegnato italiano, storia e geografia per ben 42 anni, prima alle elementari Carducci e poi alla scuola primaria Marco Polo di Villorba. Una vita dedicata all'insegnamento lasciando il segno nelle centinaia di studenti a cui aveva insegnato. In moltissimi ancora oggi ricordano le sue lezioni poco convenzionali con gli alunni riuniti tra i cuscini sopra una pedana dove venivano lette le fiabe e spiegate le lezioni. Con i suo metodi la maestra Marina ha trasmesso la passione per la lettura e la scrittura a tantissimi giovani, portandoli a conoscere le bellezze di Treviso. Oltre al suo ruolo di educatrice, Marina Camerini è stata anche anche scrittrice, collaboratrice del Movimento di cooperazione educativa nazionale, appassionata di trekking e sci, ma anche amante delle passeggiate in collina e del lavoro a maglia. A piangerla oggi il marito Alberto, la sorella Laura, i fratelli Alberto e Stefano, i cognati Andrea, Roberta e Monica, i nipoti Giulia, Marco, Silvia, Silvio e Marta. L'ultimo saluto alla maestra Marina sarà celebrato domani, mercoledì 24 gennaio, alle ore 11 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Treviso.