Addio a Mario Cenedese, alpino e fondatore di Idealstile

Imprenditoria trevigiana in lutto per la scomparsa di Mario Cenedese, 87 anni, fondatore insieme ai figli della Idealstile Srl con sede a Susegana. Rimasto in azienda fino al 2010, Cenedese è mancato all'affetto dei suoi cari martedì 20 settembre alla casa di riposo Fenzi, come riportato da "La Tribuna di Treviso". Al suo fianco la moglie Norma che, negli ultimi anni, era andata a vivere nella struttura per anziani per rimanere vicina al marito, malato di Alzheimer.

Originario di Colfosco, Cenedese era emigrato in Francia dove aveva lavorato come muratore per alcuni anni. Nel 1967 il ritorno nella Marca ed esattamente vent'anni più tardi, nel 1987, l'apertura della Idealstile Srl divenuta negli anni un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dell'edilizia, raggiungendo nel 2009 un fatturato di 10 milioni di euro. Ad oggi l'azienda, mandata avanti dai figli di Mario, conta 40 dipendenti e circa 200 posatori esterni. La notizia della sua scomparsa ha raggiunto in queste ore anche gli alpini di Susegana a cui Mario è stato iscritto per moltissimi anni. Oltre alla moglie e ai figli lo piangono oggi i nipoti e le nuore. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, giovedì 22 settembre, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Susegana.

Il cordoglio di Zaia

«Mario Cenedese era un uomo che aveva fatto del lavoro e del sacrificio motivi di vita, un esempio per la sua famiglia e per tutti coloro che l’hanno conosciuto. Voglio ricordarlo come modello di veneto dedito ai suoi affetti e al lavoro, un uomo che aveva saputo costruire la propria fortuna con sacrificio a partire dall’esperienza di emigrante. Tanti i valori che ha saputo esprimere. Non ultima la dedizione al volontariato che esercitava sotto il cappello di alpino». È questo il ricordo del Presidente della Regione del Veneto dell’imprenditore Mario Cenedese, imprenditore, fondatore della Idealstile srl di Susegana, oggi azienda leader gestita dai figli, e alpino scomparso a 87 anni. «È importante ricordare figure come quella di Mario, uomini capaci di mettere il sacrificio al primo posto – conclude il Governatore -. Porgo le mie condoglianze e quelle della Regione del Veneto ai figli e a tutta famiglia Cenedese».