Mario Conte bis, fissato il primo consiglio comunale del nuovo mandato

Il primo consiglio comunale del nuovo mandato della Giunta Conte si terrà martedì 6 giugno, alle ore 18, a Palazzo dei Trecento. All'ordine del giorno: l'esame della condizione degli eletti, la convalida a carica di sindaco e consiglieri comunali, l'elezione del presidente e dei due vicepresidenti del consiglio, il giuramento del sindaco Mario Conte, la nomina dei componenti della Giunta, l'annuncio delle deleghe ed infine l'elezione dei componenti della commissione elettorale.

Nelle scorse ore Fratelli d'Italia aveva annunciato che i suoi assessori a Ca' Sugana saranno Alberto Ciamini e Gloria Sernagiotto mentre "Prima i trevigiani" avrà due consiglieri comunali a Palazzo dei Trecento. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Conte vorrebbe in consiglio comunale le quote rosa al 50%. Sulla nuova giunta, che dovrebbe essere annunciata già il 31 maggio, il sindaco sembra aver scelto la strada della continuità. Verso la riconferma il vicesindaco De Checchi e gli assessori: Manera, Tessarolo, Schiavon e Zampese.