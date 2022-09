Male incurabile, addio al professor Mario Crosato

"Potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e tuttavia ritenermi Re di uno spazio infinito", i familiari di Mario Crosato hanno scelto questa citazione dall'Amleto di William Shakespeare per dare l'addio al loro caro, mancato domenica 11 settembre, a 79 anni, dopo una breve malattia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Crosato è stato per anni uno degli insegnanti simbolo del liceo Canova di Treviso. Moltissimi suoi studenti lo ricordano ancora oggi per le sue lezioni appassionate e innovative in tempi in cui l'insegnamento dell'inglese nelle scuole della Marca era solo agli inizi. Dopo la laurea a Ca' Foscari aveva insegnato per un breve periodo nell'ateneo veneziano, decidendo poi di passare alle scuole superiori. Insegnante molto esigente, era dotato di una grandissima umanità e aveva il dono di saper tirar fuori il meglio dai suoi alunni. A piangerlo oggi la moglie Daniela, i figli Lisa e Martino, la nuora Elena e il genero Massimiliano, i nipoti Susanna, Martino, Davide, Nicolò e Caterina, la sorella Angela con la famiglia, le cognate Maria Teresa e Zita. L'ultimo saluto domani, mercoledì 14 settembre, alle ore 10.30 nella chiesa arcipretale di Castagnole. Dopo la cerimonia la salma verrà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Paese.