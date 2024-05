Addio a Mario Piovesana, alpino e ingegnere morto la domenica dell'Adunata

L'Alpino Mario Piovesana è andato avanti domenica 12 maggio nella giornata conclusiva dell'Adunata di Vicenza. Ingegnere e professore, aveva 69 anni. Fatale un tumore contro cui ogni terapia si è rivelata vana.

In molti lo ricordano oggi come docente di topografia all'istituto superiore Marco Casagrande di Pieve di Soligo e come ingegnere per diversi enti del territorio, non solo nella Marca ma anche in provincia di Padova. «Hai tracciato per noi un sentiero, guerriero buono sono le parole scelta dalla famiglia per l'ultimo saluto apripista, il coraggio di un sorriso gentile segnavia, tutti i colori della tua meraviglia. E là dove la strada si fa cielo, la tua inscalfibile impronta: fortissimo amore». Queste le parole con cui si apre l'epigrafe. Piovesana lascia la moglie Daniela, tre figli, Luisa, Dario e Diana, e il fratello Giannalberto oltre a tanti amici e alla grande famiglia degli Alpini. Domani, mercoledì 16 maggio, l'ultimo saluto, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Treviso. La famiglia chiede di non portare fiori ma di effettuare eventuali offerte che saranno devolute all'Advar.