Addio a Mario Simonetta, in lutto il mondo dell'atletica trevigiana

Treviso piange in queste ore la scomparsa di Mario Simonetta, marciatore, allenatore e volto noto dell’atletica trevigiana. Per tanti anni è stato fra i migliori marciatori d’Italia sulla distanza dei 10 chilometri. Da allenatore, fra Aurora e Trevisatletica, ha seguito tantissimi atleti, molti dei quali si sono fatti valere in contesti nazionali, internazionali e olimpionici. Altri, grazie a lui, si sono avvicinati allo sport e all’atletica.

Fatale una malattia incurabile, scoperta solo due mesi fa. Da tempo vedovo, l'ex marciatore lascia una figlia. Lo scorso dicembre era stato tra i premiati della sezione trevigiana dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport. A Simonetta era stato consegnato il Premio al Merito per gli oltre 50 anni di attività nell'atletica. Le sue prime esperienze nell'atletica risalgono al 1959 con il Gruppo Atletica Treviso. Nel 1961, Simonetta si era classificato al secondo posto ai campionati italiani juniores a Bologna nei 10 chilometri di marcia, la sua specialità. Dal 1972 Simonetta aveva intrapreso la carriera di allenatore con la società Aurora Atletica, ricoprendo il ruolo di responsabile tecnico fino al 2008. Dal 2009 al 2014, è stato allenatore della Trevisatletica. Tra i giovani talenti da lui scoperti: la pesista Mara Rosolen, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Bari 1997 e di bronzo ad Atene 1991 e 13 volte campionessa italiana oltre che olimpionica a Sydney 2000; la nazionale Meri Carraro che ha conquistato il record italiano nella staffetta 4x400 a Helsinki; Claudia Loschi, Sabina Ghedin, Ivana Lucchetta e Silvia Martignago nel 1981 record Italiano staffetta 4x100 allieve. Il sindaco Mario Conte ha voluto ricordarlo con queste parole: «Ciò che resterà per sempre nei ricordi di chi ha conosciuto Mario Simonetta è la dedizione, la sua capacità di fare squadra e coltivare i rapporti. Una vita dedicata all’atletica, allo sport, ai sani principi. A nome di tutta la comunità trevigiana, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia».