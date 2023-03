Male incurabile, l'assessore Marisa Luvison muore a 73 anni

Lutto cittadino a San Polo di Piave per la scomparsa dell'assessore Marisa Luvison, mancata nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo. Aveva 73 anni e in paese era conosciutissima non solo per il suo ruolo istituzionale all'interno dell'amministrazione comunale, ma soprattutto per il suo carattere gentile e sempre disponibile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'assessore Luvison lottava da vent'anni contro il linfoma di Hodgkin, rivelatosi incurabile. Impiegata per decenni all'Ufficio Anagrafe del Comune di San Polo, nel giugno del 2019 il sindaco Nicola Fantuzzi l'aveva nominata assessore al Sociale. L'impegno verso i cittadini è sempre stata la sua priorità e, pur essendo sempre stata vicina al centrosinistra, quando il sindaco Fantuzzi era passato a Fratelli d'Italia aveva deciso di non dimettersi per non mettere in crisi la giunta. Ha sempre affrontato con coraggio e dignità la malattia. Nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate, il sindaco le aveva tolto alcune deleghe dopo essersi confrontato con lei ma gli ultimi giorni Marisa li ha vissuti nella sua casa, lontano dalla vita pubblica che tanto aveva amato.

Il Comune di San Polo di Piave ha voluto ricordarla con queste parole: «Ci sono giorni difficili nella vita di ognuno, fatti di pensieri, domande e profonda tristezza. Oggi è uno di questi per tutta la nostra comunità. Il sorriso, la dolcezza e la forza dell’Assessore Luvison ci hanno lasciato. Ci stringiamo vicino alla famiglia e a tutte le persone care in questo momento di grande commozione. Tanti anni dedicati al bene comune, come dipendente nel nostro Ente, nelle associazioni di volontariato e in questo ultimo percorso assieme nell’amministrare la nostra comunità. La tua attenzione verso le persone fragili, la forza e la dignità che ci trasmettevi sempre nonostante la difficoltà della tua malattia rimarranno un bene prezioso che con te nel cuore cercheremo di portare avanti come ci eravamo promessi. Un abbraccio forte per questo tuo ultimo viaggio Marisa». L'assessore Luvison lascia il marito Adriano, il figlio Andrea, amici e parenti tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato sabato 1º aprile, alle ore 10, nella chiesa di San Polo di Piave.