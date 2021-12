Le piste da sci aprono per l'Immacolata

Sulla Marmolada, nel cuore delle Dolomiti patrimonio UNESCO, l’inverno ha il sapore del divertimento e dello stupore per adulti e bambini. L’apertura dell’impianto funiviario Marmolada - Move To The Top, previsto per mercoledì 8 dicembre, consente di raggiungere facilmente i 3.265 m di Punta Rocca in soli 12 minuti dalla stazione di Malga Ciapèla e provare esperienze indimenticabili. Un’area apprezzata dagli amanti dello sci, ma anche da coloro che desiderano solamente godere di un panorama indimenticabile.

Nella sua veste invernale la Marmolada è anche un paradiso per gli sciatori, una località perfettamente innevata, grazie all’abbondante neve naturale. Ospita la pista più lunga del circuito Dolomiti Superski, La Bellunese, che in 12 km e 1800 m di dislivello attraversa il ghiacciaio fino al Passo Fedaia per poi scendere fino a Malga Ciapèla. Una delle più belle discese dolomitiche, inclusa nello ski tour del Sellaronda, itinerario unico che in 40 km collega i quattro passi dolomitici intorno al massiccio del Sella.

La Marmolada è adatta anche ai piccoli sciatori in erba: molto apprezzata la panoramica pista blu, che si rivela anche una piacevole palestra naturale per la Scuola di Sci Marmolada.

Dalla terrazza panoramica di Punta Rocca, si possono scorgere tutti i 9 sistemi delle Dolomiti UNESCO, anche al sorgere del sole grazie alle iniziative “Alba dalla Regina”, un momento magico che regala tra l’altro una discesa sulla neve immacolata de La Bellunese prima dell’apertura degli impianti (23 e 30 dicembre; 7, 21 e 28 gennaio). Al Bar Ristorante di Serauta, inoltre, vetrate panoramiche accompagnano una pausa ristoratrice con i sapori della cucina tradizionale, dalla colazione al pranzo e per un veloce break dolomitico, anche a tema nel periodo di Carnevale.



La Marmolada è alla portata di tutti e regala anche a chi non scia l’emozione di calarsi in un ambiente unico e godere di una vista privilegiata sul panorama dolomitico.

Nei 300 mq dello spazio interattivo del Museo Marmolada Grande Guerra 3000 M, creato all’interno della stazione di Serauta, si possono conoscere testimonianze e segreti che la montagna ha custodito dopo la Prima Guerra Mondiale, anche attraverso la nuova iniziativa con visita guidata “Domenica al Museo” dedicata in particolare alle famiglie.

Priva di barriere architettoniche, e quindi accessibile anche ai disabili, sicura e funzionale nei servizi offerti, l’area della Regina delle Dolomiti regala il giusto mix di cultura, natura e svago.

Possibilità di acquistare il biglietto online direttamente dal sito www.funiviemarmolada.com, uso della mascherina, possesso di un green pass valido per accedere agli impianti, al museo e al Bar Ristorante Serauta e carico dei trasporti chiusi ridotto all’80% sono le misure adottate che garantiscono di vivere l’esperienza dello sci in sicurezza e serenità. L’arrivo presto al mattino e nel primo pomeriggio, inoltre, garantisce la possibilità di evitare affollamenti e vivere con maggiore libertà all’interno del comprensorio.