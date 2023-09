Terremoto in Marocco, da Treviso una raccolta fondi per aiutare la popolazione

La partecipazione e il supporto verso le popolazioni colpite dal terremoto in Marocco cresce di ora in ora, un vero e proprio abbraccio virtuale di una comunità per le persone che hanno perso tutto: famiglia, amici, casa e ricordi.

I Giovani Italo-Marocchini con un video messaggio hanno avviato una raccolta fondi da Treviso: "Per fornire assistenza immediata e sostenere i programmi di lungo termine per la ricostruzione delle comunità colpite - spiegano - Il ricavato andrà alla Croce Rossa Italiana tramite il loro conto dedicato all'emergenza Terremoto in Marocco. Tale ente sarà il tramite diretto ed istituzionale per la Mezzaluna Rossa Marocchina". Nel nostro Paese le iniziative di solidarietà per il Marocco sono numerose e GoFundMe, da qualche ora, ha realizzato la pagina Terremoto in Marocco: come aiutare, dove è possibile donare per sostenere le persone e le organizzazioni nonprofit nella raccolta fondi per fornire supporto e aiuti alle persone e alle famiglie colpite.