Vedelago in festa, la signora Martina Visentin compie cento anni

Cento candeline a Vedelago per il compleanno di Martina Visentin, vera forza della natura a cui il sindaco Cristina Andretta e il vicesindaco Marco Perin hanno fatto visita in questi giorni per porgerle gli auguri di tutto il paese.

Da giovane la signora Visentin ha lavorato in Svizzera per poi dedicarsi all'agricoltura e al suo orto una volta rientrata nella Marca. Il marito ha lavorato per anni in miniera ed è mancato all'età di 71 anni. La coppia ha avuto cinque figli in tutto ma due di loro sono mancati, uno a 17 anni e l'altro a soli 40 giorni dopo la nascita. Oggi la signora Visentin vive con uno dei suoi figli, cucina ancora, è autonoma e ha ancora una mente vivace. Per tanti anni ha partecipato ai soggiorni climatici a Levico e trainava il gruppo grazie alla sua simpatia. I fiori sono una delle sue più grandi passioni e a chi le chiede il segreto per arrivare fino alla sua età, lei risponde: «Il tè che preparo. Si dice sia anche migliore di quello della regina Elisabetta».