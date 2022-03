Hausbrandt, presidente senza Super Green Pass: resta fuori dalla fiera di Rimini

Accesso negato al Sigep di Rimini per Martino Zanetti, presidente di Hausbrandt. L'imprenditore non aveva il Super Green Pass, ma solo il Green pass semplice, non sufficiente per entrare e partecipare agli eventi fieristici.

In una nota ufficiale diffusa martedì 15 marzo, l'azienda ha scritto che «l'atteggiamento radicale e intimidatorio da parte dell'ente Fiera ha creato un grosso danno morale e materiale ad un imprenditore stimato e sempre propositivo, impedendogli in modo categorico la possibilità di incontrare gli operatori presenti in fiera e di portare avanti trattative importanti, che erano già state programmate». Sulla questione è intervenuto lo stesso Zanetti, con queste parole: «Ho subito un impedimento gravemente lesivo della mia libertà individuale. Un comportamento scandaloso da parte di Sigep, che non ha voluto trovare alcuna possibilità di confronto». Dietro Zanetti c’è un gruppo di aziende che dà lavoro a numerose famiglie che rischiano essere danneggiate dal calo di ordini. «Una mancanza di rispetto nei confronti di un imprenditore che da sempre ha creduto in questa fiera» conclude Hausbrandt nella sua nota ufficiale.

Le replica

Italian Exhibition Group, da parte sua, si è dichiarata «sorpresa» dalle parole di Hausbrandt. «Ci limitiamo ad osservare le prescrizioni previste dalla legge. Non abbiamo intenzione di contravvenire alle norme vigenti su tutto il territorio nazionale».