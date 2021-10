Male incurabile, il sorriso di mamma Marzia si spegne a 49 anni

Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, sabato 16 ottobre, i funerali di Marzia Maschietto, mamma di soli 49 anni morta giovedì dopo aver lottato per due anni contro un tumore al colon rivelatosi incurabile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Marzia era originaria di Rua di Feletto ma da anni viveva a Susegana insieme al marito Mauro e all'amato figlio Francesco. In passato aveva lavorato per diverse aziende della zona di Conegliano tra cui il Grissinificio Roberto e la Zanardo Dino impianti elettrici. Dopo la nascita di Francesco aveva deciso di abbandonare il lavoro per dedicarsi alla famiglia a tempo pieno. Due anni fa la drammatica scoperta della malattia, affrontata da Marzia sempre con grande coraggio e determinazione: ad aprile di quest'anno si era sottoposta ad un intervento chirurgico che sembrava averla portata sulla via della guarigione. Purtroppo la malattia si è ripresentata poche settimane più tardi. Oltre al marito e al figlio, Marzia lascia il papà, la mamma, il fratello, i cognati, i nipoti, amici e parenti tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato oggi pomeriggio, sabato 16 ottobre, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Susegana.