Mascherine all'aperto obbligatorie, ordinanza anche a Castelfranco

Crescono di giorno in giorno i dati sui contagi nel distretto di Asolo, ed in particolare nel territorio della Castellana. Il sindaco Stefano Marcon, dopo approfonditi confronti con i vertici dell’Ulss 2 ha firmato oggi, venerdì 10 dicembre, una nuova ordinanza che impone l'obbligo di mascherine all’aperto e regola l’accesso ai frequentatissimi mercatini di Natale sotto le Mura. bancarelle natalizie saranno aperte anche questo weekend (e fino al 9 gennaio 2022), nei Giardini delle Mura. L'accesso sarà controllato e consentito solo ai possessori di Super Green Pass. L'accesso sarà consentito solo da Piazza XXIV Maggio, l'uscita da Ponte Garibaldi.

Il commento

«Stiamo rivivendo momenti drammatici e i nostri ospedali sono sempre più sotto stress - spiega il sindaco Marcon -. Ho deciso di firmare questa nuova ordinanza per regolare il più possibile le manifestazioni e gli eventi del periodo natalizio. L'obbligo di mascherina all’aperto scatterà qualora non si possa garantire la distanza di un metro. Invito tutte le nostre associazioni ad annullare o evitare le tradizionali cene di Natale per ridurre al minimo qualsiasi occasione di contagio. Inoltre abbiamo regolamentato, diversamente da quanto inizialmente previsto, i mercatini di Natale nei giardini delle mura e abbiamo rivisto anche la programmazione della "Festa del radicchio" in programma sabato 11, e domenica 12 dicembre».

Ridurre gli assembramenti per limitare i contagi: a "Festa del radicchio" viene quindi ridimensionata con l’annullamento degli eventi previsti sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre nella tensostruttura di Piazza XXIV Maggio a cura del Consorzio “Ristoranti del radicchio”. Annullata anche la visita guidata promossa dallo Iat di Castelfranco. È spostata all’interno del Teatro Accademico, dove per accedere serve il Green pass rafforzato, la premiazione del miglior radicchio variegato di Castelfranco domenica 12 dicembre. Sempre per domenica, confermato con accesso controllato e prenotazione obbligatoria, la tavola rotonda organizzata dalla Pro Loco in Villa Bolasco.

Obbligo di mascherina

L’obbligo di mascherina all’aperto su tutto il territorio comunale è imposto in tutte quelle occasioni in cui è possibile il crearsi di assembramenti e comunque ogniqualvolta non sia possibile mantenere e garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

Così come previsto dalla vigente normativa, non hanno obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Secondo l'amministrazione castellana la mascherina è uno strumento fondamentale di prevenzione dei contagi: verranno rafforzati i controlli. L’inosservanza dell’obbligo dell’uso delle mascherine comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a mille euro. L’obiettivo non è sanzionare ma sensibilizzare i cittadini a proteggersi. Tutti insieme abbiamo il dovere di collaborare per tutelare la salute pubblica ed uscire finalmente da questa situazione.