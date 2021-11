Mascherine all'aperto in centro storico: ordinanza in arrivo

Obbligo di mascherina all'aperto in centro storico a Treviso: venerdì 26 novembre il sindaco Mario Conte ha annunciato un nuovo provvedimento, redatto in questi giorni, che dovrebbe entrare in vigore da inizio dicembre. Manca solo la firma.

Come riportato da "Antenna 3", l'ordinanza sarà valida per tutto il periodo delle festività natalizie. Treviso si allinea dunque ad altri Comuni del Veneto che avevano adottato l'obbligo di mascherine all'aperto in questi giorni. I dispositivi andranno indossati nei luoghi a più alto rischio assembramento come: il mercato settimanale, Calmaggiore, la stazione dei treni e delle corriere. «Non vogliamo privare i cittadini delle emozioni del Natale ma invitarli a viverle responsabilmente - le parole del primo cittadino - Un anno fa eravamo chiusi in casa, quest'anno godremo delle festività natalizie ma bisogna tutelare tutti».