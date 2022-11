Mascherine, il Veneto stanzia 500mila euro per la Protezione civile

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Gianpaolo Bottacin, ha approvato mercoledì 2 novembre un ulteriore bando dedicato alla Protezione civile e, in particolare, finalizzato alla concessione di contributi per l’acquisto di mascherine (DPI) destinate ai volontari impiegati durante le operazioni di contrasto alla pandemia Covid.

«I soggetti che potranno aderire al bando - spiega Bottacin - sono i Gruppi comunali e tutte le forme di volontariato organizzato di Protezione Civile inserite nell’Elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile, che risultino essere stati attivati in almeno una delle varie fasi dell’emergenza». Ammesse al contributo le spese per l’acquisto di mascherine, sostenute da gennaio 2022 a giugno 2023, con una spesa massima di 400 euro per volontario che abbia operato durante l'emergenza sanitaria coronavirus per almeno 30 giorni nel periodo febbraio 2020-marzo 2022 e che sia stato accreditato sull’apposito applicativo regionale. La Regione Veneto mette a disposizione per l'iniziativa 500mila euro. Le domande potranno essere presentate entro il 5 dicembre 2022.

Il commento

«Con l'obiettivo di valorizzare massimamente l'operato dei volontari - aggiunge l'assessore - abbiamo distinto il livello di contributo che sarà progressivo a seconda dell'effettivo impiego durante lo stato di emergenza. Il contributo sarà infatti dell'80% per i volontari che hanno superato i 30 giorni registrati di attività; del 90% per i volontari che hanno superato i 60 giorni; del 100% per i volontari che hanno superato i 100 giorni. Dopo il bando dedicato a mezzi e attrezzature e a quello per le sedi - conclude Bottacin - ancora un’iniziativa con cui diamo sostegno al volontariato e piena efficienza del sistema veneto di Protezione Civile, che è sempre più riconosciuto ad ogni livello per la sua eccellenza».